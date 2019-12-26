Аналитики ведущих мировых агентств и банков оптимистично настроены в отношении российской валюты. И объясняют - почему.

Рубль продолжает "рождественский" взлет над ведущими мировыми валютами. Доллар на Московской бирже подешевел до 61 рубля 64 копеек, евро — до 68 рублей 55 копеек. А ведь еще 24 декабря рубль удивил рынки, вернувшись на полтора года назад, в июль 2018 года, когда доллар последний раз стоил ниже 62 рублей.Многие аналитики считают, что такое возвышение рубля совершенно типично для этих дней — ведь весь западный мир празднует Рождество: в Сочельник, 24 декабря, все биржи закрылись раньше обычного, а 25-го и вовсе не работают. Однако это не единственная причина укрепления российской валюты.Несмотря на разговоры о том, что рубль слез с нефтяной иглы, ситуация на топливных рынках продолжает существенно влиять на него. Как полагают эксперты FxPro Group Ltd, сегодняшнее укрепление связано с усилением напряженности между США и Ираном. Трейдеры опасаются за сокращение поставок нефти, что отразилось на цене Brent, вернувшейся в область выше 65 долларов за бочку.Риск падения цен на нефть, конечно, существует — вплоть до 30 долларов за баррель, признал в интервью "России 24" российский вице-премьер Дмитрий Козак, оговорившись, что такой прогноз "слишком пессимистичный". Но даже в таком случае паники ни в правительстве, ни среди нефтяников не будет. У России есть большой запас прочности — плодотворное сотрудничество с ОПЕК, накопленные резервы и понимание ценовой рентабельности нефтедобычи, заявил зампред российского кабинета.Впрочем, грядущая в 2020-м году торговая война между США и Китаем, влияет на рубль, по мнению аналитиков, гораздо больше. Поскольку Россия пока "не воюет", ее валюта остается островком стабильности.Так, в Reuters уже улучшили прогноз курса рубля. По мнению агентства, доллар через год будет стоить 64 рубля 20 копеек (за месяц прогноз снизился на 20 копеек), а евро 73 рубля 20 копеек (снизился на рубль).В Bloomberg пошли еще дальше, назвав российский рубль "тихой гаванью" для инвесторов в бушующем море американо-китайской торговой войны-2020. Такой вывод агентство сделало на основании опроса 57 глобальных инвесторов, стратегических планировщиков и трейдеров.Но самыми большими оптимистами относительно судьбы рубля в Новом году выглядят эксперты HSBC Holdings Plc. Они считают, что рубль в 2020 году наберет целых 7% от нынешнего уровня. То есть доллар подешевеет на 4 рубля и будет стоить около 58-59 рублей, а евро — и вовсе почти на 5 рублей, достигнув отметки в 65 рублей. Продолжая петь дифирамбы российской валюте, аналитики HSBC назвали ее "лучом света" на рынках развивающихся стран Европы, а также на Ближнем Востоке и в Африке.Ну, как говорится, дай Бог. С наступающим!