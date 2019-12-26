Певица Алена Апина рассказала, что артисту Борису Моисееву нужна помощь. У артиста не осталось собственных средств к существованию.

Певица Алена Апина рассказала, что артисту Борису Моисеевунужна помощь. У артиста не осталось собственных средств к существованию.Алену Апину и Бориса Моисеева связывает давняя дружба.Вокалист является крестным отцом дочери певицы, Ксении. Возможно, именно поэтому,когда Алена появилась в студии Андрея Малахова, тот первым делом поинтересовалсясостоянием здоровья артиста.Апина поведала, что Моисеев находится в тяжелом финансовом положении.Сейчас знаменитость живет на средства, которые ему жертвуют состоятельные фанаты."Он жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько японимаю, что люди, поклонники его старинные, они помогают ему материально.Поддерживают. Мы же думаем, что мы вечные. Ничего не откладываем. Как птицы поеми поем, а это же может произойти с каждым", – сказала Алена Апина в ток-шоу "Прямойэфир" на телеканале "Россия 1".23 Авг 2019 в 5:39 PDTНапомним, частично парализован из-за двухинсультов: у него не функционирует рука и верхняя губа. Ходят слухи, что дорогостоящеелечение опустошило счета знаменитости. Якобы вокалист уже продал дачи в Латвиии Подмосковье.Между тем звездный промоутер Сергей Лавров ранее говорилжурналистам, что живет на пенсию от государства. Как заслуженныйартист России он получает 50 тысяч рублей ежемесячно.