Сдать билеты или оставаться ждать окончания пурги? Пассажирам автовокзала Барнаула сегодня советуют не надеяться на легкую дорогу. На Алтае разбушевался буран — более 100 авторейсов отменены. Закрыты сразу 6 основных дорог края.

Сдать билеты или оставаться ждать окончания пурги? Пассажирам автовокзала Барнаула сегодня советуют не надеяться на легкую дорогу.На Алтае разбушевался буран — более 100 авторейсов отменены. Закрыты сразу 6 основных дорог края. Рекордные для декабря морозы на севере Коми — в Воркуте и Печоре температура опустилась почти до 40 градусов ниже нуля. К таким же значениям стремится и Новосибирск, туда сегодня мигрировали морозы из Якутии.Ну а в самом холодном регионе России сегодня — горячая пора рыбных распродаж. В Якутске лютые морозы — до -45. Но работа самого холодного рынка в мире — в самом разгаре. Здесь можно купить чира, омуля, нельму и ягоды. Букеты из замороженной рыбы здесь на каждом шагу. Продавцы за сохранность товара могут быть спокойны.Сложно представить, но из-за столь низкой температуры город укутал плотный зимний туман, но торговля при этом ничуть не остановилась. Ведь рыбу подвергли, буквально, шоковой заморозке. Т.е. вынули из воды, она сразу же вся и замерзла. Здесь и холодильник не нужен.Продавца на таком рынке можно смело назвать снежным человеком — далеко не каждый сможет провести весь день на морозе. Но, как говорят сами продавцы, главное, правильно одеться.С приходом морозов город моментально стал обрастать инеем, от уличных фонарей до самих зданий. Такая погода охватила не только столицу региона, но и другие населенные пункты. В Верхоянском районе зафиксирована самая низкая температура -52 градуса.