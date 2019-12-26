В Приморье мальчик случайно выстрелил из ружья в младшую сестру. Девочка получила серьезное ранение и скончалась. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщает ..

В Приморье мальчик случайно выстрелил из ружья в младшую сестру. Девочка получила серьезное ранение и скончалась. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.Согласно предварительной информации, родители оставили оружие без присмотра. Пока взрослых не было дома, старший сын решил поиграть с ружьем и направил его на сестру. Во время игры раздался выстрел. Девочка погибла на месте, передает "". Сейчас с мальчиком разговаривают психологи.