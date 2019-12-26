В Уссурийске на Владивостокском шоссе маршрутка сбила семилетнего мальчика, перебегавшего пешеходный переход. Позже ребенок скончался в реанимации.

В Уссурийске на Владивостокском шоссе маршрутка сбила семилетнего мальчика, перебегавшего пешеходный переход, не смотря по сторонам.Удар был очень сильным, поскольку 60-летний водитель автобуса не снизил скорость перед "зеброй".Мальчика оперативно доставили в больницу. По информации издания "Вести: Приморье", спустя некоторое время ребенок скончался в реанимационном отделении.Пресс-служба МВД по Приморскому краю сообщила, что в отношении водителя маршрутки, стаж вождения которого составляет 27 лет, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".