За 6 месяцев этого года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6565 жителей области

За 6 месяцев этого года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6565 жителей области, в том числе 665 детей.Как получить медицинскую помощь с применением новых сложных или уникальных методов лечения? Для многих ответ на этот вопрос один - за большие деньги. Клеточные технологии, роботизированная техника, информационные технологии и методы генной инженерии, которые для многих звучат как невероятное новшество, уже давно широко применяют в медицине. Мало кто знает, что вылечить свои «болячки» этими современными методами (такого рода лечение называют высокотехнологичная медицинская помощь) можно бесплатно по базовой программе обязательного медицинского страхования. Подробнее об этом рассказал пресс-секретарь департамента здравоохранения Андрей Трохин.Имеем правоПраво на бесплатную высокотехнологичную медпомощь имеют все граждане Российской Федерации, а также иностранцы или лица без гражданства, которые застрахованы в системе ОМС. Главное условие для её получения - иметь медицинские показания и не иметь противопоказаний.Высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить по разным профилям: абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, неврология, комбустиология (лечение тяжёлых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология; неонатология, детская хирургия в период новорождённости.В том числе, по системе ОМС можно провести такие сложные и дорогостоящие операции, как имплантация кар­дио­вер­те­ра-де­фиб­рил­ля­то­ра, ре­кон­струк­тив­но-плас­ти­чес­кие, ми­кро­хи­рур­ги­чес­кие, рас­ши­рен­но-ком­би­нированные хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях. Также бесплатно можно получить генно-инженерные биологические лекарственные препараты при лечении ревматоидных артритов, комплексное хирургическое лечение глаукомы и другие.С этого года в базовую программу обязательного медицинского страхования включили новые направления оказания медпомощи высоких технологий: эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации; коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий.Дополнили и перечень по профилю «Челюстно-лицевая хирургия». Благодаря высокотехнологичной медицинской помощи теперь можно устранить аномалии челюстей при помощи остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов; удалить новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационных и имплантационных материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и челюстно-лицевых протезов; устранить дефекты и деформации с использованием трансплантационных и имплантационных материалов.Миллион пациентовПосле включения в 2014 году самых растиражированных методов высокотехнологичной медицинской помощи в базовую программу обязательного медицинского страхования - количество людей, получивших её, увеличилось. Только в прошлом году число пациентов выросло с 228 тыс. до 1 миллиона 133 тыс. А количество организаций, которые имеют лицензию на проведение такого лечения, составило 1 114, в том числе 152 федеральные государственные медорганизации, 836 городские и областные больницы и 126 частных клиник по всей стране.А как у насЗа 6 месяцев этого года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6565 жителей области, в том числе 665 детей. Для сравнения: за такой же период прошлого года лечение получили 5636 человек.