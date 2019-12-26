За 6 месяцев этого года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6565 жителей области
За 6 месяцев этого года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6565 жителей области, в том числе 665 детей.
Как получить медицинскую помощь с применением новых сложных или уникальных методов лечения? Для многих ответ на этот вопрос один - за большие деньги. Клеточные технологии, роботизированная техника, информационные технологии и методы генной инженерии, которые для многих звучат как невероятное новшество, уже давно широко применяют в медицине. Мало кто знает, что вылечить свои «болячки» этими современными методами (такого рода лечение называют высокотехнологичная медицинская помощь) можно бесплатно по базовой программе обязательного медицинского страхования. Подробнее об этом рассказал пресс-секретарь департамента здравоохранения Андрей Трохин.
Имеем право
Право на бесплатную высокотехнологичную медпомощь имеют все граждане Российской Федерации, а также иностранцы или лица без гражданства, которые застрахованы в системе ОМС. Главное условие для её получения - иметь медицинские показания и не иметь противопоказаний.
Высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить по разным профилям: абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, неврология, комбустиология (лечение тяжёлых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология; неонатология, детская хирургия в период новорождённости.
В том числе, по системе ОМС можно провести такие сложные и дорогостоящие операции, как имплантация кардиовертера-дефибриллятора, реконструктивно-пластические, микрохирургические, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях. Также бесплатно можно получить генно-инженерные биологические лекарственные препараты при лечении ревматоидных артритов, комплексное хирургическое лечение глаукомы и другие.
С этого года в базовую программу обязательного медицинского страхования включили новые направления оказания медпомощи высоких технологий: эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации; коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий.
Дополнили и перечень по профилю «Челюстно-лицевая хирургия». Благодаря высокотехнологичной медицинской помощи теперь можно устранить аномалии челюстей при помощи остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов; удалить новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационных и имплантационных материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и челюстно-лицевых протезов; устранить дефекты и деформации с использованием трансплантационных и имплантационных материалов.
Миллион пациентов
После включения в 2014 году самых растиражированных методов высокотехнологичной медицинской помощи в базовую программу обязательного медицинского страхования - количество людей, получивших её, увеличилось. Только в прошлом году число пациентов выросло с 228 тыс. до 1 миллиона 133 тыс. А количество организаций, которые имеют лицензию на проведение такого лечения, составило 1 114, в том числе 152 федеральные государственные медорганизации, 836 городские и областные больницы и 126 частных клиник по всей стране.
А как у нас
За 6 месяцев этого года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6565 жителей области, в том числе 665 детей. Для сравнения: за такой же период прошлого года лечение получили 5636 человек.