Многодетному отцу Андрею Бовту официально предъявлены обвинения по четырем статьям: в изнасиловании своей дочери, не достигшей 14 лет, в насильственных действиях сексуального характера, в незаконном обороте оружия, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ. Свою вину мужчина признал лишь частично.

Многодетному отцу Андрею Бовту официально предъявлены обвинения по четырем статьям: в изнасиловании своей дочери, не достигшей 14 лет, в насильственных действиях сексуального характера, в незаконном обороте оружия, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ. Свою вину мужчина признал лишь частично."Обвинение предъявлено, вину признает частично. Признается в части хранения оружия, в части изнасилования — нет", — сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.46-летнего мужчину арестовали 16 декабря в деревне Химози Гатчинского района. По версии следствия, он с 2012 года насиловал собственную дочь, называя свои действия "сеансами массажа". Всего в семье восемь детей, шестеро несовершеннолетних. В школу никто из них не ходил, документов у них не было.При обысках в доме правоохранители обнаружили целый склад оружия и боеприпасов, в том числе пистолеты ТТ, ручные пулеметы Калашникова, автоматы "Кедр" и гранаты. Само здание внутри больше походило на военизированный лагерь, чем на обычное жилье: в помещениях отсутствовала отделка, дети спали на истлевших матрасах в помещении, зато был организован тир и зал, где проводились физические упражнения.Хотя Бовт свою вину и не признает, факты изнасилования ребенка подтвердила его жена, которая приходится ему двоюродной сестрой, и сама девочка. По словам женщины, Андрей Бовт держал всю семью в страхе. Общаться с родственниками он запрещал.