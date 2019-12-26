Неизвестный преступник совершил жуткое разбойное ограбление овощного ларька в Ухте. Грабитель нанес 23-летней продавщице множество ударов ножом, сообщает . Злоумышленник продолжал ..

Неизвестный преступник совершил жуткое разбойное ограбление овощного ларька в Ухте. Грабитель нанес 23-летней продавщице множество ударов ножом, сообщает .Злоумышленник продолжал наносить удары до тех пор, пока его жертва не перестала двигаться. Девушка кричала о помощи, но ее никто не услышал. После этого он забрал из кассы все деньги – там было три тысячи рублей. Преступник скрылся, оставив продавщицу истекать кровью. Жительнице чудом удалось выжить, в настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивает полиция.