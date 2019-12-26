Близкие упорно не комментируют болезнь Анастасии Заворотнюк, но трепетно следят за всем, что пишут про актрису в прессе. Они мониторят интернет, видимо, надеясь от всезнающих журналистов узнать о последних новостях. Но некоторые публикации вводят их в состояние ступора и шока.

Близкие упорно не комментируют болезнь Анастасии Заворотнюк, но трепетно следят за всем, что пишут про актрису в прессе. Они мониторят интернет, видимо, надеясь от всезнающих журналистов узнать о последних новостях. Но некоторые публикации вводят их в состояние ступора и шока.На одном из фанатских ресурсов появилось редкое фото, сделанное на презентации сезона телеканала НТВ в 2016 году. На нем Анастасия Заворотнюк сексуально взялась за шест перед мужиком в маскардном костюме и подняла стройную ножку. В ту пору она была счастлива и совершенно здорова – о возможном раке не было и разговора. Журналисты, разумеется, не могли пройти мимо такого роскошного архивного кадра и сделали про это заметку. Ведь все люди ждут позитивных новостей о жизни любимой артистки!Но публикация вызвала негативные эмоции у близких актрисы. "Невозможно подобрать другие слова для подобного, – пишут владельцы аккаунта "Поддержка Заворотнюк" в "Инстаграме". – Хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам".11 Дек 2019 в 4:42 PSTНаверное, в светлые рождественские дни желать посторонним людям смертельной болезни – нормальное среди поддерживающих поведение. Вероятно, правильно вместо того, чтобы молиться за Настю и помогать ей морально, денно и нощно сидеть в интернете, выискивая все, что публикуется. Возможно, очень правильно не давать встревоженным поклонникам точной информации и порождать тем самым волну слухов, спекуляция и инсинуаций по поводу вероятной болезни "прекрасной няни".