Московский пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина продал злоумышленникам коллекцию драгоценных камней, а в качестве оплаты получил два миллиона долларов банка приколов.

Московский пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина продал злоумышленникам коллекцию драгоценных камней, а в качестве оплаты получил два миллиона долларов "банка приколов".Как сообщают некоторые СМИ, 80-летний пенсионер много лет работал огранщиком. Это позволило ему собрать собственную коллекцию драгоценных камней. После обмена товара на деньги мужчина рассмотрел полученные купюры и понял, что ему подсунули банкноты "банка приколов".Предполагаемый преступник задержан в Московской области, сообщает ТАСС. Вместе с ним также задержаны еще двое человек, подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере.Ранее сообщалось о пенсионерке из Перми, которая получила пенсию купюрами банка приколов.