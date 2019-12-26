Московский зоопарк показал фото и видео с новорожденным суматранским орангутаном, который появился на свет 18 декабря. Детеныш весит не более 1,3 килограмма. Все время он проводит, прижавшись к груди матери.

Московский зоопарк показал фото и видео с новорожденным суматранским орангутаном, который появился на свет 18 декабря. Детеныш весит не более 1,3 килограмма. Все время он проводит, прижавшись к груди матери."25-летняя самка по имени Чави ни на миг не выпускает малыша из рук, бережно прижимает его к груди, то и дело обнюхивает и осматривает его, – рассказали на официальном сайте зоопарка. – Пройдет еще не меньше трех месяцев, прежде чем он начнет самостоятельно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами".Кормить малыша своим молоком Чави будет до тех пор, пока ему не исполнится 2,5-3 года, однако пробовать фрукты, овощи и злаки он начнет уже в пять месяцев.А у нас родился редкий суматранский орангутан