По некоторым данным, экс-президент Украины Петр Порошенко страдает сахарным диабетом. Давление Владимира Зеленского и его окружения может серьезно пошатнуть здоровье бывшего гаранта Конституции. Политик получил очередной удар в канун нового года.

По некоторым данным, экс-президент Украины Петр Порошенко страдает сахарным диабетом. Давление Владимира Зеленского и его окружения может серьезно пошатнуть здоровье бывшего гаранта Конституции. Политик получил очередной удар в канун нового года.Украинцы надеялись, что после прихода к власти ЗеленскогоПорошенко отправится за решетку. По всей видимости, президент решил не рубить сплеча и дожимать своего предшественника постепенно.На прошлой неделе в офисе партии Порошенко "Европейскаясолидарность" и принадлежащем ему спортивном клубе "Пятыйэлемент" прошли обыски. Теперь правоохранители пришли по души его близкихсоратников – экс-депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Грановскогобывшего главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.Основанием для визита правоохранителей стало снятие свыборов летом 2019 года одного из кандидатов в депутаты по 169 округу в пользуАлександра Грановского. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкойна пресс-службу Государственного бюро расследований. Впрочем, на официальныхресурсах ГБР соответствующей информации пока нет.Уточняется, что заявление в правоохранительные органы подалдепутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий. Он обвиняетГрановского и Центризбирком в неправомерных действиях.На прошлой неделе оперативники заглянули в офис партиии принадлежащий ему спортклуб. Каково было удивлениеправоохранителей, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалкахработающие камеры видеонаблюдения.Скандальную находку не прокомментировал.Экс-президент мог использовать видеозаписи в качестве компромата. Не стоитисключать, что пикантными трансляциями политик скрашивал себе свободное время.