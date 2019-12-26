По некоторым данным, экс-президент Украины Петр Порошенко страдает сахарным диабетом. Давление Владимира Зеленского и его окружения может серьезно пошатнуть здоровье бывшего гаранта Конституции. Политик получил очередной удар в канун нового года.
По некоторым данным, экс-президент Украины Петр Порошенко страдает сахарным диабетом. Давление Владимира Зеленского и его окружения может серьезно пошатнуть здоровье бывшего гаранта Конституции. Политик получил очередной удар в канун нового года.
Украинцы надеялись, что после прихода к власти Зеленского
Порошенко отправится за решетку. По всей видимости, президент решил не рубить с
плеча и дожимать своего предшественника постепенно.
На прошлой неделе в офисе партии Порошенко "Европейская
солидарность" и принадлежащем ему спортивном клубе "Пятый
элемент" прошли обыски. Теперь правоохранители пришли по души его близких
соратников – экс-депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского
бывшего главы Центризбиркома Татьяны Слипачук.
Основанием для визита правоохранителей стало снятие с
выборов летом 2019 года одного из кандидатов в депутаты по 169 округу в пользу
Александра Грановского. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой
на пресс-службу Государственного бюро расследований. Впрочем, на официальных
ресурсах ГБР соответствующей информации пока нет.
Уточняется, что заявление в правоохранительные органы подал
депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий. Он обвиняет
Грановского и Центризбирком в неправомерных действиях.
На прошлой неделе оперативники заглянули в офис партии
и принадлежащий ему спортклуб. Каково было удивление
правоохранителей, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках
работающие камеры видеонаблюдения.
Скандальную находку не прокомментировал.
Экс-президент мог использовать видеозаписи в качестве компромата. Не стоит
исключать, что пикантными трансляциями политик скрашивал себе свободное время.