Медики из центральной больницы города Боровичи поставили пациенту необычный диагноз. В заключении врачи указали, что мужчина находится на 27-й неделе беременности, сообщает. Год назад ..

Медики из центральной больницы города Боровичи поставили пациенту необычный диагноз. В заключении врачи указали, что мужчина находится на 27-й неделе беременности, сообщает.Год назад житель обратился в медучреждение с переломом руки. Ему сделали операцию, наложили гипс и поставили металлический штифт. Через год имплантированный предмет нужно было удалять. Но когда мужчина пришел в больницу, выяснилось, что согласно заключению, это можно будет сделать только "после родоразрешения". В документе также значилось, что пациент уже полгода вынашивал ребенка.