Елена Воробей готовит сюрприз для поклонников. Она рассказала о новом проекте с Аркадием Укупником и Денисом Майдановым.

Елена Воробей готовит сюрприз для поклонников. Она рассказала о новомпроекте с Аркадием Укупником и Денисом Майдановым.52-летняя юмористка готовится составить конкуренциютаким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила,что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое.Пословам пародистки, альбом называется "Золотые дуэты". "Так как в жизни небывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии сДенисом Майдановым. Мы с ним замутили одно дельце. Скоро выйдет и не толькоэто", – приводит слова Елены ВоробейМатериал дополняется