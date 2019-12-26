Утром 26 декабря на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Движение поездов от Октябрьской до Проспекта мира было на время остановлено из-за падения пассажира на ..

Утром 26 декабря на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Движение поездов от "Октябрьской" до "Проспекта мира" было на время остановлено из-за падения пассажира на пути.Как передает "", инцидент произошел на станции "Китай-город". Мужчина упал под прибывающий состав по неосторожности. Чтобы поднять пассажира, сотрудники подземки сняли напряжение контактного рельса.По данным телеканала "", мужчина выжил. Сотрудники полиции вызвали ему скорую. Позднее пресс-служба московского метро сообщила, что движение на участке Калужско-Рижской линии было восстановлено и введено в график.