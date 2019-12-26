Кубинский боксер Йендрис Родригес Вальдес в ходе конфликта с неизвестным был застрелен на свиноферме в Майами. 30-летний спортсмен работал там в свободное от тренировок и боев время. Убийству предшествовала словесная перепалка.

Кубинский боксер Йендрис Родригес Вальдес в ходе конфликта с неизвестным был застрелен на свиноферме в Майами. 30-летний спортсмен работал там в свободное от тренировок и боев время. Убийству предшествовала словесная перепалка."Утром трусливый дегенерат лишил жизни одного из наших спортсменов, который в прошедшую субботу провел один из лучших боев в карьере. Йендрис Родригес Вальдес, покойся с миром", – цитирует владельца спорткомплекса, где тренировался боксер, Осмири Фернандеса Boxing Scene.В своем последнем бою в Майами Вальдес встречался с Дрю Дуэлли. Поединок завершился вничью.