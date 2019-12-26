Певица а также бывшая звезда Дома-2 Елена Беркова уже не раз шокировала публику своими выходками. Правда, в этот раз она на всю страну заявила о своеобразном желании.

Певица а также бывшая звезда "Дома-2" Елена Беркова уже не раз шокировала публику своими выходками. Правда, в этот раз она на всю страну заявила о своеобразном желании.На опубликованных снимках знаменитость позирует в элегантном черном кружевном комплекте нижнего белья. Экс-участница скандального реалити-шоу приняла максимально сексуальную позу, выгодно подчеркнув игрой светотени достоинства своей фигуры – пышную грудь и тонкую талию. Кроме того, на некоторых снимках артистка не преминула показать поклонникам и округлые ягодицы.Впрочем, суть публикации свелась к тому, что женщина призвала поклонниц не пользоваться косметикой в новогодние праздники. Она отметила, что куда лучше будет татуаж, ведь он не размазывается в отличии от декоративных продуктов."Чтобы всегда хорошо выглядеть и просыпаться привлекательной, но незасыпать при этом в боевом раскрасе, в праздники не переживать заразмазанную косметику – лучше вообще не краситься! Я решила этупроблему. Думала никогда не сделаю татуаж, так как делала его в юности (лет 20назад) и следующие 10 лет страдала от выходящей пятнами Татуировки,видимо, тогда были такие технологии. Но назрела необходимость – я тожене люблю размазанную косметику))", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.) – призналась знаменитость.Она отметила, что грамотные специалисты могут нанести рисунок так, что ни один мужчина не заметит. Беркова даже поделилась историей, когда молодой человек ее подруги искренне верил, что стрелки на веках – это врожденная аномалия.Впрочем, куда большее внимание привлекла неожиданная задумка экс-звезды "Дома-2". Она призналась, что теперь хочет сделать себе интимное тату, чтобы повысить свою привлекательность.25 Дек 2019 в 1:39 PST"Теперь подумываю над вариантом новой татуировки – сделать яркуюореолу сосков, что вы об этом думаете? Интересно мнение как мужчин, так иженщин – как считаете это сексуально, может кто-нибудь пробовал?", – поинтересовалась у поклонников Елена.Многие поспешили поделиться своим мнением: "Грудь не порть. Она у тебя и так прекрасна !", "Лена,ты великолепна👍👍👍🌹🌹🌹А вот тату сосков,не делай,они у тебя прекрасны в естественном виде.", "На коли мне кольщик купола", "Сначала надо посмотреть, поэтому делай и показывай😂".