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<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2019-nastroena-ochen-voinstvenno-stepanenko-i-doch-obedinilis-protiv-petrosyana.html" target="_blank">Настроена очень воинственно: Степаненко и дочь объединились против Петросяна</a> - Единственная дочь Евгения Петросяна Викторина приехала из Америки в Россию и остановилась у Елены Степаненко. В споре за громадное имущество Викторина приняла сторону матери и с юмористом не разговаривает.