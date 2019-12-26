Средняя стоимость квадратного метра в готовых новостройках столицы составляет 224,6 тысячи рублей. Самая доступная квартира продается по цене 3,4 миллиона рублей.

Речь идет о небольшой студии в Зеленограде. Ее площадь составляет 19,8 квадратного метра, квартира продается без отделки, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.Если говорить о жилье с отделкой, самое дешевое обойдется в 5,5 миллиона рублей – это 20-метровая студия на юге Москвы.В Южном административном округе представлено чуть более 17% от всего предложения готовых новостроек на данный момент.