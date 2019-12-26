Яну Рудковскую зацепило за живое высказывание Ксении Собчак. Музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко отреагировала на слова теледивы.

Яну Рудковскую зацепило за живое высказывание Ксении Собчак.Музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко отреагировала на слователедивы.По словам Рудковской, она никогда не была маникюршей, какзаявила Собчак в свежем выпуске своего ютуб-шоу. Яна, как оказалось, когда-тобыла владелицей салона красоты в Сочи.Будущая звезда не только руководила заведением, но и велаприем как врач-косметолог. Яна Рудковская окончила Алтайский государственныймедицинский университет.Супруга фигуриста добавила, что ее салон вмещал в себя трикабинета маникюра, три кабинета педикюра, солярий. Также на Яну работало десятьпарикмахеров. Рудковская призналась, что не понимает, о чем Ксения Собчакпостоянно говорит."Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это необсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты сновапро это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду, и при этомупоминаешь мою фамилию… Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж необессудь", – написала в личном телеграм-канале "Голубь Мира".19 Дек 2019 в 7:15 PSTНапомним, накануне в Сети появился выпуск шоу "Осторожно, Собчак!".В эфире Ксения заявила, что бизнесмен Виктор Батурин нашел всалоне красоты, где та работала мастером по маникюру.