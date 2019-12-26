Яну Рудковскую зацепило за живое высказывание Ксении Собчак.
Музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко отреагировала на слова
теледивы.
Яну Рудковскую зацепило за живое высказывание Ксении Собчак.
Музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко отреагировала на слова
теледивы.
По словам Рудковской, она никогда не была маникюршей, как
заявила Собчак в свежем выпуске своего ютуб-шоу. Яна, как оказалось, когда-то
была владелицей салона красоты в Сочи.
Будущая звезда не только руководила заведением, но и вела
прием как врач-косметолог. Яна Рудковская окончила Алтайский государственный
медицинский университет.
Супруга фигуриста добавила, что ее салон вмещал в себя три
кабинета маникюра, три кабинета педикюра, солярий. Также на Яну работало десять
парикмахеров. Рудковская призналась, что не понимает, о чем Ксения Собчак
постоянно говорит.
"Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не
обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова
про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду, и при этом
упоминаешь мою фамилию… Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не
обессудь", – написала в личном телеграм-канале "Голубь Мира".
19 Дек 2019 в 7:15 PST
Напомним, накануне в Сети появился выпуск шоу "Осторожно, Собчак!".
В эфире Ксения заявила, что бизнесмен Виктор Батурин нашел в
салоне красоты, где та работала мастером по маникюру.