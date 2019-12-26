Актер, как и многие в эти минуты, опечален известием о кончине художественного руководителя Современника. Он отреагировал на это событие душераздирающим снимком.

Актер, как и многие в эти минуты, опечален известием о кончине художественного руководителя "Современника". Он отреагировал на это событие душераздирающим снимком.Максим Виторган в своем инстаграм-аккаунте выразил печальные эмоции, вызванные смертью Галины Волчек. Артист отметил, что в ней он всегда видел человека."Галина Борисовна Волчек. В ней всегда был виден человек...Светлая память. Спасибо вам!", – прокомментировал Виторган новость о кончине художественного руководителя театра "Современник".Эти слова он оставил в описании к фотографии артистки в молодости, которую опубликовал после ее смерти. Большинство его подписчиков поддержали слова актера и выразили свои соболезнования. Многие из них назвали уход Народной артистки СССР большой утратой.26 Дек 2019 в 9:09 PST"Вот это новость... Уходит Поколение Легенд... ТАМ собралась Великая Труппа...", "Обожаемая Актриса!! Очень жаль. Царствие небесное!!! Мои соболезнования. Большая утрата", "Светлая память замечательной актрисе, режиссеру, человеку. Уходят лучшие...", – писали пользователи.Напомним, что Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря в Боткинской больнице в Москве. Последние несколько дней она провела в состоянии комы.