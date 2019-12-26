Певец поделился своими эмоциями в социальных сетях. Он выразил соболезнования родным и близким артистки.

Певец поделился своими эмоциями в социальных сетях. Он выразил соболезнования родным и близким артистки.Народный артист России, знаменитый оперный певец Николай Басков, как и многие другие, оказался сражен новостью о смерти художественного руководителя театра "Современник", актрисы Галины Волчек. В своем инстаграм-аккаунте исполнитель опубликовал фотографию артистки, добавив трогательную подпись.Басков назвал кончину Волчек невосполнимой утратой для мира искусства. С ним согласились большинство подписчиков, которые также выразили свои соболезнования в связи с ее смертью."Действительно невосполнимая....Печально", "Нет слов... светлая память Вам, Галина Борисовна!!!", "Уходят лучшие. Светлая память","Очень, очень, очень печально!!!", – писали пользователи социальной сети в комментариях.23 Дек 2019 в 10:58 PSTО том, что умерла, стало известно в четверг, 26 декабря. Последние дни жизни она провела в Боткинской больнице в состоянии комы.