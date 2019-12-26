Газопровод Северный поток - 2 будет достроен независимо от санкций, хотя в настоящее время у российской стороны нет понимания, сможет ли завершить этот проект швейцарский трубоукладчик Allseas.

Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен независимо от санкций, хотя в настоящее время у российской стороны нет понимания, сможет ли завершить этот проект швейцарский трубоукладчик Allseas.Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК, пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток — 2". "Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы", — сказал он.О санкциях было объявлено в ночь на субботу. Минфин США сообщил о вступлении в силу ограничений против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.Дмитрий Медведев заявил, что эти ограничения носят абсолютно антиконкурентный характер и поручил проработать ответные меры."Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран. Это действительно методы неконкурентной борьбы, в противоречии со всеми международными договоренностями. Но в общем в этом нет ничего удивительного", — отметил премьер-министр РФ.Санкции США затронули два проекта. "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода. Одна пойдет в Турцию, другая будет снабжать газом страны Южной и Юго-Восточной Европы."Северный поток-2" предусматривает прокладку газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти страны уже выдали разрешение на строительство.