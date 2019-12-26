Многоцелевая атомная подводная лодка Новосибирск спущена на воду в Северодвинске. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии Севмаш. Традиционную бутылку шампанского разбил о борт субмарины командир корабля Максим Шпирко.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Новосибирск" спущена на воду в Северодвинске. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Севмаш". Традиционную бутылку шампанского разбил о борт субмарины командир корабля Максим Шпирко, сообщает агентство ТАСС."Новосибирск" – это вторая подлодка проекта "Ясень-М" и первая серийная. Предполагается, что она будет вооружена ракетными комплексами "Оникс" и "Калибр", а потом и гиперзвуковым "Цирконом".