В российских колониях в новогодние каникулы пройдет много разных мероприятий - конкурсы новогодних плакатов и игрушек, концерты, КВН, брейн-ринги, кулинарные поединки, конкурсы снежных фигур. Меню будет праздничным, а некоторых зеков отпустят встречать Новый год домой.

Федеральная служба исполнения наказаний России рассказала, как отметят Новый год полмиллиона заключенных.Начальник пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина рассказала ТАСС, что никаких изменений режима на период новогодних и рождественских праздников в колониях не предусмотрено, но у заключенных будет возможность встретить Новый год, не нарушая закон.Празднование будет отличаться в учреждениях разных режимов. Так, у осужденных в колониях особого режима и тюрьмах меню будет без изменений, а там, где сидят особо опасные преступники, запрещено даже украшать камеры. Единственная поблажка — увеличение на два часа времени просмотра новогодних телепередач.Но у большинства заключенных, которые находятся в колониях строгого и общего режимов, колониях-поселениях, воспитательных колониях, исправительных центрах, праздник будет.Еще накануне Нового года в колониях пройдет масса мероприятий: конкурсы новогодних плакатов и игрушек, состязания по оформлению помещений отрядов, изготовлению елок из подручных материалов, а также концерты, КВН, брейн-ринги, кулинарные поединки, конкурсы снежных фигур.Так, например, в женской ИК-50 в Кемеровской области состоится "Конкурс снегурочек", а в костромской ИК-3— показ мод на тему "Платье из будущего". В Хабаровском крае заключенные в ИК-12 устроят "Битву хоров".Также пройдут спортивные состязания — по шахматам, шашкам, теннису, армрестлингу, мини-футболу и хоккею в валенках.Немного изменится меню. На Новый год в нем появится жаркое из свинины и говядины, пельмени, вареники, рассольник, салат из свежих овощей, винегрет, котлеты, выпечка.Некоторым осужденным, которые сидят за нетяжкие преступления, добросовестно относятся к труду и принимают активное участие в жизни колонии, разрешат встретить Новый год дома.