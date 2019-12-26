26.12.2019

2019-12-26 19:35:03

Новый ледовый театр во Владимире представил первую премьеру

В ледовом дворце "Владимир" сегодня премьера. Новогоднюю сказку "Снежная королева" показали фигуристы - воспитанники спортивной школы №8.

Во Владимире родился новый театр. Ледовый. Фигуристы - воспитанники спортивной школы №8 - впервые стали артистами. На коньки встали герои любимой сказки Снежная королева.

Идея сделать такой необычный подарок детям, чьи родители не всегда могут купить билет на ледовое шоу, возникла у руководства ледового дворца. Ее поддержали и спортсмены, и в администрации областного центра.

Елена Молева, замдиректора МАО «Ледовый дворец «Владимир»»: «Мне очень хотелось, чтобы город увидел, что есть такая школа, что есть такой ледовой дворец, такие талантливые дети и тренера, которые помогли поставить эту сказку».

Целый месяц фигуристы, их родители, хореографы, тренеры буквально жили на льду. Сценарий, костюмы, декорации, музыка - все надо было делать быстро. Соревнования и школу тоже никто не отменял.

Татьяна Фейгина, тренер-преподаватель спортшколы №8: «Все как-то дружно , дружной компанией это сделали , думали , что это будет все сложно , а потом постепенно каждую сцену по отдельности делали , потом собирали и, получилась сказка».

О том, что сказка получилась, говорили и аплодисменты зрителей. Необыкновенные эмоции, призналась Полина Зорова. Она играла Снежную королеву. Полину можно назвать опытной фигуристкой. На коньках - больше десяти лет. Лед - это навсегда, говорит спортсменка.

Полина Зорова, фигуристка: «Во время, когда я буду учиться, я буду выступать в шоу и тренироваться, а в будущем - стать тренером».

В завершении шоу каждый ребенок получил подарок. И фото на память с главными героями сказки. Возможно, эти малыши уже завтра опять придут в ледовый дворец. Чтобы самим встать на коньки.

Екатерина Гусева, Анна Ксенофонтова, Андрей Синягин

«Вести-Владимира»

