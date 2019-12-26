Вице-премьер Ольга Голодец утверждена председателем Совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве РФ.

Вице-премьер Ольга Голодец утверждена председателем Совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве РФ.Совет, который состоит из 28 человек, создан для выработки решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физкультуры и массового спорта. Состав утверждается правительством.Заместителем председателя совета назначен министр спорта Павел Колобков, сообщает ТАСС.Среди основных задач совета — обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития физической культуры и массового спорта, выдвижение и поддержка общественно значимых проектов.