Злоумышленница предоставила поддельные документы на право наследования имуществом умершего гражданина и перевела с его счета денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть УВД по ЮЗАО обратились сотрудники службы безопасности одного из столичных банков с сообщением о подозрительных операциях по переводу и снятию денежных средств. В ходе проведения проверки оперативники выявили, что неизвестная гражданка мошенническим путем похитила с его счета более 22 миллионов рублей и скрылась.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории города Перми задержали подозреваемую в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась 28-летняя местная жительница.Установлено, что злоумышленница действовала совместно с неустановленными лицами. В одном из филиалов столичного банка она открыла банковский счeт на своe имя. Там женщина предоставила поддельные документы на право наследования имуществом умершего гражданина и перевела с его счета часть денежных средств. Спустя несколько дней она сняла оставшиеся деньги в другом отделении банка наличными и скрылась. Позже фигурантка передала большую часть суммы сообщникам.Следственным отделом УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56