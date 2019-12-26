Основные работы на новой станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Остафьево уже завершены. Станция находится в финальной стадии готовности, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Основные работы на новой станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Остафьево" уже завершены. Станция находится в финальной стадии готовности, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.Остановочный пункт "Остафьево" находится между станциями "Щербинка" и "Силикатная" МЦД-2 "Курско-Рижский".Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров.Работы по строительству станции ведет ОАО "РЖД". Как подчеркивают в пресс-службе, новая станция должна значительно улучшить транспортную доступность для многих жителей Новомосковского округа.Ранее сообщалось, что с момента запуска Московских центральных диаметров ими воспользовались почти 14,5 миллиона человек. Движение по двум первым маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Одна из веток соединила Лобню и Одинцово, вторая — Подольск и Нахабино. Со станций МЦД можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.