Жители области уже собирают подписи с требованием сохранить их и повлиять на схему работы автовокзала

Жители области уже собирают подписи с требованием сохранить их и повлиять на схему работы автовокзала.Недавно мы писали о том, что ГУП «Владимирский автовокзал» с начала следующего года переходит на новую схему работы с перевозчиками. В том числе, вводит специальные тарифы за въезд на территорию автовокзалов и автостанций по области. Это, уверены в учреждении, пойдёт на пользу как вокзалу, который до недавнего времени имел огромные долги, так и перевозчикам, которые будут возить людей «от вокзала до вокзала». Однако это решение не пришлось по душе и тем, кто обслуживает маршруты области, и пассажирам. Ведь теперь сесть в автобус по пути, а значит там, где удобно, станет невозможно.Первая «ласточка»Тем временем, вокзал уже начал ликвидировать промежуточные пункты, которые, к слову, очень популярны у владимирцев. Среди них - остановка в сторону Загородного парка под мостом, которой пользуются жители Радужного и населённых пунктов по пути, а также «Областная больница» в Загородном парке и «Улица Муромская» во Владимире.К ликвидации промежуточных остановок по стечению обстоятельств присоединился и Упрдор Москва - Нижний Новгород. Ведомство анонсировало планы убрать остановки на Южном объезде Владимира в Судогодском районе. И это тоже вызывает немало недовольства.Этими остановками пользуются сотни жителей деревень, а летом - ещё и тысячи дачников. С маршрутом «Владимир - Смыково» вообще вышло странно - дорожники убирают конечную остановку, а это значит, что жители Смыкова и Мичурина, у которых нет своих машин, оказываются отрезанными от «большой земли». Как решат эту проблему, не совсем понятно до сих пор. Как и то, будет ли вообще сохранён этот маршрут.Ещё по Южному объезду до поворота на Исаково курсирует автобус «Владимир - Чамерево». На нём ежедневно ездят жители деревень, что расположены вдоль дороги. Выходит, и их лишают транспорта?Жители противЛюди, обеспокоенные такими решениями, написали петицию и собирают подписи тех, кто категорически против нововведений, чтобы направить областным властям.- Непродуманное решение о закрытии 2 из 3 остановок в черте Владимира приведёт лишь к тому, что жители не будут пользоваться общественным транспортом, а сделают выбор в пользу личных машин, такси и попуток, - пишут авторы петиции. - И это неудивительно, ведь людям будет неудобно ехать на вокзал, чтобы потом возвращаться в центр или Загородный парк, доплачивая дополнительные деньги. Увеличение расходов перевозчиков, чей единственный источник дохода - продажа билетов, также неизбежно скажется и на росте стоимости проезда. Несомненно, наибольший ущерб понесут социально незащищенные группы населения - пенсионеры, студенты.Мы считаем, что междугородный транспорт - важнейшее общественное благо, без которого невозможна жизнь области. Это такая же базовая и необходимая вещь, как школы, детские сады и больницы. Сейчас же, чтобы сократить долг, руководство Владимирского автовокзала перекладывает расходы на пассажиров, сокращает количество остановок и подталкивает маршруты к закрытию. Всё это может лишь сократить пользование общественным транспортом и подорвёт работу существующей сети междугородных автобусных перевозок. Нельзя говорить о «выполнении социальной функции», одновременно создавая новые препятствия пассажирам ради максимизации прибыли.Люди просят власти гарантировать сохранность существующей системы транспортных перевозок, добиться отмены решения руководства Владимирского автовокзала о повышении тарифов на пользование вокзалом для организаций-перевозчиков, способствовать решению долговой проблемы предприятия, не повышая стоимость билетов и не в ущерб доступности общественного транспорта, а также разработать и внедрить в жизнь программу поддержки и развития общественного транспорта региона.Пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород Александр Полянский:- До конца декабря работы по ликвидации остановочных пунктов и нерегулируемых пешеходных переходов вне населённых пунктов проведут на трассе М7 на 190 км (остановка Байгуши), 196 км (остановка Поворот на Бухолово), 208 км (остановка Поворот на Исаково), 216 км (остановка Смыково), на 225 км (только переход). Принятые меры позволят ликвидировать потенциально опасные участки трассы, а значит сохранить жизни людей.