Певица Пелагея отреагировала на слухи о своем расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка обратилась к общественности.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2019-otmetivshayasya-v-onkocentre-pelageya-vystupila-s-oficialnym-zayavleniem.html" target="_blank">Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением</a> - Певица Пелагея отреагировала на слухи о своем расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка обратилась к общественности.
[url=https://33live.ru/novosti/26-12-2019-otmetivshayasya-v-onkocentre-pelageya-vystupila-s-oficialnym-zayavleniem.html]Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением[/url] - Певица Пелагея отреагировала на слухи о своем расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка обратилась к общественности.