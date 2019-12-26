В Судьбе человека – Иван Охлобыстин, который совместил, казалось бы, несовместимые сферы: кино и церковь. Многие поклонники актера и режиссера были ошеломлены, когда он вдруг стал священником. Тем более что образ жизни Ивана до этого был очень далек от принципов жизни воцерковленного человека.

В "Судьбе человека" – Иван Охлобыстин, который совместил, казалось бы, несовместимые сферы: кино и церковь.Многие поклонники актера, режиссера и сценариста были ошеломлены, когда он вдруг стал священнослужителем. Тем более что образ жизни Ивана до этого был очень далек от принципов жизни воцерковленного человека.Иван вспоминает, как после окончания ВГИКа рассекал по Москве без шлема и другой защитной экипировки. К тому же в какой-то момент он стал много пить, а однажды даже въехал на мотоцикле в метро."Бухло, бабы, поножовщина – это юность", — признается Охлобыстин, добавляя, что все это было, однако "в границах допустимого".И это при том, что поначалу Иван вел здоровый образ жизни, следил за собой, не пил. Однако в мире кино "все пьют", и в итоге он не мог ни с кем договориться о совместных делах. После "семи рюмочек", по признанию Ивана, удалось сразу же договориться о двух проектах.Вскоре, однако, оказалось, что остановиться не просто. Два года он вел разгульный образ жизни, а однажды понял, что надо завязывать.Для того, чтобы завязать с алкоголем, Охлобыстин решил жениться. И уже вскоре в одном из модных тогда столичных клубов познакомился с актрисой Оксаной Арбузовой.Они поехали кататься на мотоцикле по ночной Москве, и с того вечера больше не расставались. Оксана родила шестерых детей, а Иван признается, что она для него – и главная драгоценность."Такая драгоценность, которую из пожара нужно выносить первой. Даже если там дети остались. Она новых нарожает", — говорит Охлобыстин и признается, что Оксана для него еще и "сдерживающий фактор".Кто и как убедил Ивана стать священником? Как он вспоминает тот период своей жизни, и почему был все-таки вынужден просить патриарха освободить его от служения в церкви? Какие трагедии в своей жизни пережил актер, а какие моменты хотел бы пережить снова? Что рассказывают об Охлобыстине и его супруге Мария Голубкина и Гарик Сукачев?Какую травму получил недавно на съемках актер? И что говорит о своей роли в новой комедии "Холоп"?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – Иван Охлобыстин.