В столичной подземке задержали женщину, которая на глазах у других пассажиров ударила ножом попутчицу, после чего бросилась наутек. Догнал ее курсант Московского университета МВД.

В столичной подземке задержали женщину, которая на глазах у других пассажиров ударила ножом попутчицу, после чего бросилась наутек. Догнал ее курсант Московского университета МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия рядового полиции Евгения Волкова.Конфликт разгорелся в вагоне метро на подъезде к станции "Новокузнецкая", но о его причинах ничего не сообщается. Начинающий страж порядка заметил, как одна женщина пырнула другую и тут же покинула вагон. Убежать ей он не дал: на кадрах видно, как Волков повалил предполагаемую злоумышленницу, разоружил ее и удерживал посреди станции вплоть до прибытия старших коллег.Пострадавшая сама добралась до больницы, где ей оказали помощь. Ее обидчицу задержали, ей грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, хотя вероятнее всего дело ограничится штрафом.