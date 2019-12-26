Сидит наркоша дома. Вдруг - звонок в дверь. Он открывает - стоит на пороге старуха с косой в белой накидке и говорит ему:
- Собирайся, мой дружок, я за тобой пришла!
- Не, сейчас не могу я, - отвечает наркоша. - Давай пыхнем с тобой за компанию, тогда и пойдем... Смерть согласилась. Пыхнули они, и смерть ушла. На следующий день опять звонок в дверь. Наркоша открывает - старуха с косой:
- Собирайся, - говорит.
- Да ты че, у меня еще полкорабл& осталось! Давай пыхнем да пойдем потом... Смерть согласилась. Они пыхнули, и смерть опять ушла. На следующий день опять звонок в дверь. Наркоша открывает - на пороге опять та же старуха с косой стоит и говорит:
- Ну че, корешок, давай пыхнем, да пойду я...
еще анекдот!