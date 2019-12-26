26.12.2019

2019-12-26 19:25:03

Переселенцам в Коврове предоставили аварийную квартиру

Маневренный фонд с риском для жизни. Семье переселенцев из аварийного дома в Коврове местные власти предоставили временную квартиру, в которой рухнул потолок.

Сейчас Алексей Смирнов с женой и двумя детьми вынужден жить на съемном жилье и не хочет возвращаться в опасную муниципальную квартиру. Там, тем временем, успели сделать косметический ремонт. Но потолок, по мнению Алексея, может обрушиться вновь в любой момент. Своего жилья от муниципалитета семья ждет с 2017 года. На месте их бывшего дома сейчас пустырь и когда начнется строительство дома, в котором и планировалось выделить квартиру взамен утраченной - неизвестно.

Новый глава администрации Коврова Юрий Морозов от официального комментария отказался, назвав обрушение потолка, проблемой со штукатуркой. Напомним, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» к концу 2025 года в нашей стране планируется расселить почти 12 млн квадратных метров, в которых живут около 700 тысяч человек.

Алексей Смирнов, житель аварийного дома: «Почти такая же квартира была, ну да такая же, конечно проблем не было с потолками со всем остальным, плюс здесь сделали ремонт, я сам тут все пенил окна, потому что здесь холодно, постоянно грибок и обои переклеивал, потому что здесь проблемы с отоплением в этом доме».

Александр Сыпченко