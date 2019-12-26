Первый пассажирский поезд Таврия, прибывший сегодня в Севастополь по мосту через Керченский пролив, отправился обратно в Санкт-Петербург.

Первый пассажирский поезд "Таврия", прибывший сегодня в Севастополь по мосту через Керченский пролив, отправился обратно в Санкт-Петербург. Во время отправления на перроне звучала композиция "Прощание славянки" — это возрожденная советская традиция.В пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" "Интерфаксу" рассказали, что на поезд до Петербурга было продано 670 билетов. "Из Севастополя в нем отправятся в путь 367 пассажиров, в Симферополе на поезд сядут 217 человек, на других станциях Крыма — еще 86 пассажиров", — пояснили в компании.Официально движение пассажирский поездов по Крымскому мосту 23 декабря открыл президент России Владимир Путин. Он специальном поезде он проехал по мосту в кабине машиниста. В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился и первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия". Таким образом, были восстановлены регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров, прерванные 5 лет назад.