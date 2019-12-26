Новость о смерти 86-летней Галины Волчек стала шоком для многих в России и за ее пределами. Первый канал сообщил о смерти худрука Современника в программе Время и посвятил ей эфир.

Новость о смерти 86-летней Галины Волчек стала шоком для многих в России и за ее пределами. Первый канал сообщил о смерти худрука "Современника" в программе "Время" и посвятил ей эфир."Сегодня в 00:10 – программа "На ночь глядя" с Галиной Волчек. Завтра в 12:15 – программа "Наедине со всеми" с Галиной Волчек. В субботу в 10:10 – фильм "Памяти Галины Волчек", – сообщили "Дни.ру" в пресс-службе "Первого канала".Памяти уникального режиссера, педагога и актрисы будет посвящено и несколько ток-шоу, в которых Волчек добрым словом вспомнят коллеги и друзья.Напомним, 86-летняя Галина Борисовна 23 декабря была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу из-за быстротечной формы пневмонии. Она провела несколько дней в коме, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронят любимую многими поколениями Галину Волчек 29 декабря на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие ее друзья и коллеги.