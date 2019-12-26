Если у Белоруссии есть более выгодные условия по закупкам нефти, нежели те, которые предлагает Москва, Минск вправе выбрать их, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что в Кремле со всей серьезностью относятся к заявлениям Лукашенко и внимательно с ними знакомятся.

Белоруссия может покупать нефть по более выгодным ценам, если у нее есть такие предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке", — сказал он.Как сообщает "Интерфакс", Песков сказал, что в Кремле со всей серьезностью относятся к заявлениям Александра Лукашенко и внимательно с ними знакомятся.Накануне президент Белоруссии сказал, что будет рассматривать альтернативный маршрут импорта нефти, если не удастся договориться с Россией об условиях поставки. "Давайте цены ваши — мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то — вы не обижайтесь", — сказал он.