Заключены под стражу еще двое фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка. Соответствующее решение вынес Басманный суд столицы в среду, 25 декабря.

Заключены под стражу еще двое фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка. Соответствующее решение вынес Басманный суд столицы в среду, 25 декабря.Заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин заключены под стражу на срок до 22 февраля. Также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на аналогичный период в отношении старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни ФТС России Андрея Шурыгина. Все они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.Ранее под арест были отправлены Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. У начальника управления таможенного дознания при обыске обнаружили и изъяли 600 тысяч долларов, такую же сумму евро, слитки золота, а также дорогие наручные часы. Свою вину Кизлык не признал.