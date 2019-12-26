Организовать паломнические туры по христианским святыням на территории Сирии планирует Императорское православное палестинское общество (ИППО).

Организовать паломнические туры по христианским святыням на территории Сирии планирует Императорское православное палестинское общество (ИППО)."Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время", — сообщил глава ИППО Сергей Степашин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".В частности, в туры планируется включить посещение храмового комплекса в Маалюле, центр Дамаска, Хомс, Алеппо. По мнению Степашина, на территории столицы и окрестностей Сирии сегодня безопасно. Запись желающих будет организована через паломнический центр "Святая земля", сообщает "Интерфакс".Императорское православное палестинское общество — старейшая неправительственная организация в России, которая была образована в 1882 году по указу Александра III. Ее создавали, чтобы помогать православным паломникам на Святой земле и для сотрудничества с народами Ближнего Востока.