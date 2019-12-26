Он будет возить пассажиров вплоть до «старого нового года»

26 декабря на дороги города Владимира выехал специальный «новогодний троллейбус». Он будет возить пассажиров вплоть до «старого нового года», сообщают в пресс-службе мэрии.Водитель троллейбуса оделся в костюм Деда Мороза, а кондуктор – в костюм Снегурочки. «Рогатая» машина, украшенная световыми гирляндами, праздничной атрибутикой и новогодним поздравлением от АО «Владимирпассажиртранс» будет курсировать по дорогам города вплоть до 14 января 2020 года.Подобный транспорт уже не первый год выезжает на улицы города. Впервые этот троллейбус владимирцы увидели ещё несколько лет назад. Жители города оценили эту идею, сказав, что иллюминированный троллейбус поднимает настроение и предновогодний тонус.