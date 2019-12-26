Полиция разыскивает женщину, которая накануне в Мытищах оставила в подъезде младенца в коробке. Подкидыша обнаружили соседи. Девочка сейчас в больнице.

Полиция разыскивает женщину, которая накануне в Мытищах оставила в подъезде младенца в коробке. Подкидыша обнаружили соседи. Девочка сейчас в больнице.- У меня у самой двое детей. Мне становится очень страшно, у меня сердце до сих пор колотится.Жители дома, в котором нашли малышку, до сих пор с трудом верят в произошедшее. Первой находку обнаружила Ольга. Примерно в 10:30 утра она выходила на работу.- Я позвонила всем соседям, никто ко мне не вышел, страшно мне было его открывать.Через пару минут соседи все-таки вышли. Нурис рассказывает, что ребенок в момент обнаружения спал, но потом резко проснулся. Никаких записок в коробке не было."Мы хотели в магазин пойти. Смотрим, ребёнок лежит в коробке. Думали это пранк какой-то. Он шевелился и кричал. Вызвали полицию", — рассказывает очевидец Нурис Комчебеков.- Какой-то сверток лежит, что-то шевелится. Я вышла, а ребенок уже на руках у милиционера.Ребенка обнаружили на пятом этаже рядом с выходом из лифта. Он находился в картонной коробке, при этом был укутан в женскую шаль. Врачи говорят, что именно поэтому ему и удалось избежать переохлаждения.Оказалось, что это девочка славянской внешности. Ей не больше трех дней. Подмосковная полиция начала проверку."Поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Юбилейная возле лифта в коробке обнаружена новорожденная девочка. В настоящее время полицейские проводят все мероприятии для поиска матери ребенка", — сообщила Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.Девочка была доставлена в перинатальный центр Мытищинской центральной больницы. Сейчас ей ничего не угрожает. Она круглосуточно под присмотром врачей."Ребенок в настоящее время в удовлетворительном состоянии. Он находится под наблюдением врачей, получает необходимую помощь и уход от наших сотрудников. В отношении ребенка соблюдены все процессуальные нормы. Поставлены в известность все необходимые инстанции", — рассказала Ольга Билявская, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинской городской клинической больницы.Если мать найдут, ей может грозить уголовная ответственность сразу по двум статьям: "Оставление в опасности" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию". А малыша после больницы, скорее всего, передадут в дом малютки.