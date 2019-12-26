26.12.2019

2019-12-26 17:35:03

Подозрительный рюкзак нашли во владимирском автобусе

ЧП в областном центре. На улице Сурикова, в автобусе второго маршрута был обнаружен подозрительный рюкзак. Пассажиров экстренно эвакуировали, на место прибыли полиция, спасатели и взрывотехники. В итоге тревога оказалась ложной - рюкзак в салоне автобуса забыл один из пассажиров.