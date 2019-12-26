В Новгородской области возбудили уголовное дело против двух полицейских, которые отказались искать похищенного подростка. Мальчика забили до смерти битой и гантелей.

В Новгородской области возбудили уголовное дело против полицейских, которые отказались искать похищенного подростка.В декабре прошлого года в полицию Великого Новгорода обратилась женщина, которая рассказала, что ее 16-летнего сына похитили и требуют с нее выкуп. У нее были аудиозаписи разговоров с вымогателем.Однако полицейские отказались начинать розыск мальчика, так как для этого якобы нет оснований. На следующий день тело подростка нашли в одной из квартир в городе, передает "Интерфакс". Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелей.В отношении двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о халатности.