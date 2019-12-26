Составлен необычный рейтинг котиков, которые стали известны в последние 10 лет благодаря знаменитым хозяевам или своими кошачьими подвигами. На первой строчке - кот Виктор, которого пришлось подменить при взвешивании, чтобы хозяин смог взять его в салон самолета. Поклонники Мостика возмущены.

Необычный рейтинг котиков составила компания "Медиалогия". Она определила 15 котов и кошек, которые стали известны в последние 10 лет не только в России, но и в мире – либо благодаря своим знаменитым хозяевам, либо своими кошачьими "подвигами".Толстяк ВикторНа первом месте с большим отрывом оказался ставший недавно известным кот Виктор. Это его пришлось "подменить" хозяину при взвешивании, чтобы попасть в салон самолета с домашним любимцем.Обман вскрылся после того, как его владелец в этом признался лично в соцсетях.История кота Виктора наделала много шума и, действительно, стала резонансной: в соцсетях появилось множество мемов, она даже породила флешмобы в защиту кота и его хозяина.Кот-гурман Матроскин, оказавшийся кошкойВ конце 2014 года многие СМИ писали о рыжем "коте Матроскине", который полакомился деликатесными морепродуктами в магазине аэропорта Владивостока на сумму в 60 тысяч рублей.Позже оказалось, что на самом деле это кошка. Ее имя изменили на Матроска и сделали талисманом местного хоккейного клуба "Адмирал".Ну что ж, пришло время официально признать — это кошка Матроска! pic.twitter.com/vcR7Uv5wjm— ХК Адмирал (@hcadmiral) 14 декабря 2014 г.Она в этом рейтинге заняла второе место.Ахилл-предсказательНа третьей строчке – живущий в Эрмитаже кот Ахилл, который стал предсказателем Кубка Конфедераций, а позже – Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.После этого работники музея сочли, что кот заслужил спокойной жизни и решили передать его в семью.Поклонники Мостика — в возмущенииКот Мостик, который еще котенком жил вместе с рабочими с начала строительства Крымского моста, а сегодня, 25 декабря, "дал добро" на проезд по нему первого пассажирского поезда, в этом рейтинге занял лишь 4 место.Посмотреть эту публикацию в InstagramВстретил первых пассажиров, как и обещал, лично!Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 24 Дек 2019 в 4:18 PSTЭто вызвало возмущение его поклонников в "Инстаграме".Пользователи пишут, что именно он — самый лучший и "номер один", тем более что Мостик — такой трудяга, требуют составителей рейтинга — "на мыло" и успокаивают рыжего любимца.Посмотреть эту публикацию в InstagramЧетвёртое место в рейтинге самых популярных котов? Не согласен! Я больше всех котов, вместе взятых, работал в этом году, мои читатели подтвердят :) @ntvruПубликация от Кот Моста (@cat_the_most) 25 Дек 2019 в 3:03 PSTСам котик тоже считает свое четвертое место несправедливым.Чуча, Ларри и другиеВ ТОП-15 котиков десятилетия также вошли и другие коты, о которых писали в СМИ. Среди них — кот Бегемот из Булгаковского дома в Москве (который пропал, а потом нашелся); Чуча Барри Алибасова (который тоже пропадал, когда его хозяин отравился средством для чистки труб), британский Ларри — кот из приюта, оставшийся после отставки премьера Кэмерона на Даунинг-стрит и доживший там даже до Бориса Джонсона, а также другие хвостатые герои новостей.