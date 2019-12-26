Плата за «коммуналку» останется на уровне декабря этого года

Плата за «коммуналку» останется на уровне декабря этого года. Потом подорожает в среднем на 3,6%.Жители области как-то привыкли к тому, что постоянно растёт цифра в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Тарифы, говорят владимирцы, растут как на дрожжах. Особенно много сетований было в 2017 году, когда тарифы повышали дважды из-за повышения ставки НДС.Платёжки «заморозят»?В этом году, впервые за последние 5 лет, ни в одном муниципальном образовании региона, а их 111, рост тарифов не превысит максимально допустимого уровня. Этот предел для нашей области в следующем году Правительство страны установило в 5,6%. Среднее повышение не превысит 3,6%, сообщили в областной администрации. На разрешённые 5,6% тарифы вырастут лишь у 0,4 жителей области.И это несмотря на то, что в 40 муниципальных образований в рамках заключённых концессий инвестируют в коммунальную инфраструктуру, если проще - вкладывают деньги в модернизацию и обновление. Это, как уточнили в департаменте цен и тарифов области, неизменно ведёт к увеличению платы за «коммуналку». Причём вырасти суммы в платежке могли весомо. Так, в июле прошлого года в Камешкове тарифы на оплату тепловой и электрической энергии, газа, воды и стоков выросли аж на 8,4% за счёт реализации концессионного соглашения по модернизации объектов тепловой инфраструктуры, хотя максимальный уровень роста тогда установили на уровне 4%.В этом году ценовую планку не превысят. Более того, губернатор подписал постановление, по которому первые полгода 2020 года цены останутся на уровне текущего декабря.Как подорожает?В 2020 году тарифы на коммунальные ресурсы повысят с 1 июля. По расчётам департамента цен и тарифов областной администрации, средний рост по видам коммунальных ресурсов сложится так: тепловая энергия - 3,8%; холодная вода - 2,6%; водоотведение - 3,6%; электроэнергия - 4,9% (в пределах соцнормы) и 3,9% (сверх соцнормы); природный газ - 3%; сжиженный газ - 2,1% (баллонный газ) и 5,6% (емкостный газ).Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова:- В 2020 году по решению губернатора Владимира Сипягина, чтобы соблюдать установленные ограничения по повышению коммунальных платежей, введут меры дополнительной социальной поддержки. На это из областного бюджета выделили 131 млн рублей. Эти меры предусмотрели потому, что в 2020 году завершается переходный период оплаты коммунальных услуг по единым нормативам их потребления. И они коснутся тех, чьи квартиры и дома по техническим причинам нельзя оснастить приборами учёта коммунальных ресурсов. Дополнительно в 18 муниципальных образованиях региона люди смогут получить субсидию. Плановые расходы местных бюджетов на эти цели - 17,71 млн рублей. Изменение стоимости «коммуналки» связано с исполнением норм действующего законодательства по ежегодному пересмотру тарифов на коммунальные ресурсы.