Многие из ребят подготовили стихотворения для Дедушки и его внучки...

В канун новогодних праздников сотрудники УВД по Зеленоградскому округу посетили воспитанников Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» в рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз».Мальчики и девочки с радостью и аплодисментами встретили сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку. Многие из ребят подготовили стихотворения для Дедушки и его внучки, и даже самые маленькие не побоялись выйти на сцену и порадовать гостей.Вместе со сказочными персонажами в гости к ребятам пришли помощник начальника УВД (по РЛС) полковник внутренней службы Михаил Мыльников и член Общественного совета при УВД Светлана Палкина.Полицейские вместе с ребятами водили хороводы и пели песни, в зале царило веселое настроение и ощущение приближающегося праздника. За свои таланты и способности все ребята получили сладкие подарки.В течение всего года сотрудники УВД поддерживают воспитанников Центра, принимают участие во всех мероприятиях, торжественных линейках и праздниках. Новый год – один из наиболее любимых и долгожданных праздников для многих людей, поэтому «Полицейский Дед Мороз» – самая яркая акция, которую весь год ждут не только дети, но и взрослые. Поддерживать в ребятах веру в волшебство, дарить им праздник и радость – основная задача сотрудников полиции, участвующих в акции.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31