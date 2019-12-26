Полицейские, Дед Мороз и Снегурочка дарили памятные сувениры с символикой ГИБДД и набор детских сладостей...

Необычный патруль Отдела ГИБДД Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы могли увидеть сегодня водители и пешеходы на выезде из города по Можайскому шоссе.Во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» приняли участие сотрудники аппарата Управления, сотрудники ОГИБДД УВД по ЗАО, сотрудники кинологической службы УВД по ЗАО вместе со служебными собаками и представители Общественного совета при УВД по ЗАО, а также учащиеся кадетского класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 384 имени Д.К. Корнеева».После остановки автомобиля для проверки документов к машине подходил начальник Отдела ГИБДД УВД по ЗАО майор полиции Александр Парадо. Он поздравлял водителей с наступающим Новым годом, желал успехов, советовал быть всегда внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.Помимо теплых предновогодних пожеланий, водителям вручали экземпляр Правил дорожного движения, изданный в последней актуальной редакции, а если в автомобиле находился ребенок, полицейские, Дед Мороз и Снегурочка дарили памятные сувениры с символикой ГИБДД и набор детских сладостей. Дети с радостью общались с сотрудниками полиции и фотографировались со служебными собаками.Граждане искренне благодарили за неожиданные подарки и внимание. Член Общественного совета при УВД по ЗАО Иван Шкиндер сказал, что от проведенного мероприятия остались самые приятные впечатления как у организаторов, так и у участников дорожного движения.Пресс-служба УВД по ЗАО и ОГИБДД УВД по ЗАО(499) 233-91-93