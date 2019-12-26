Ковровчане обещали не попадаться на уловки мошенников и следовать букве закона в новом году.

В городе Коврове Полицейский Дед Мороз посетил один из торговых центров города. Роль Деда Мороза безупречно сыграл участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» Игорь Лютавин. Сказочный герой поздравил местных жителей с наступающим Новым годом и напомнил взрослым и детям о законопослушном поведении, а также рассказал несколько простых правил, соблюдение которых не позволит неприятным происшествиям омрачить праздники.Посетители и продавцы были рады приходу необычного гостя. Выслушав пожелания, ковровчане обещали не попадаться на уловки мошенников и следовать букве закона в новом году.Сегодня вечером Полицейский Дед Мороз продолжит свое путешествие в городе. Совместно с сотрудниками полиции он посетит детей из многодетных семей, и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.