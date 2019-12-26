В мероприятии приняли участие представители Общественного совета при ОМВД и добровольческой организации «Доброштаб»

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителями Общественного совета при ОМВД и добровольческой организации «Доброштаб» подарили новогоднее настроение детям - воспитанникам Петушинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в городе Костерево.Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята пели новогодние песни и водили хороводы вокруг елки. Дети подготовились к встрече со сказочными персонажами, и с большим удовольствием рассказывали выученные новогодние стихи, за что получали подарки от Деда Мороза.После поздравлений временно исполняющий начальника отдела по делам несовершеннолетних Марина Галецкая и член Общественного совета Игорь Петров напомнили детям о правилах безопасного поведения в быту, на улице и в учебных заведениях.Гости поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками и пожелали им здоровья и успехов.