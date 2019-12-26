Полицейские и общественники по доброй традиции посетили ребят из социально-реабилитационного центра «Семья»

В преддверии чудесного праздника Нового года Гороховецкие полицейские и общественники по доброй традиции посетили ребят из стационарного отделения социально-реабилитационного центра «Семья». Инспектор группы по работе с личным составом Наталия Трубник, член Общественного совета при Отделении МВД России по Гороховецкому району Сергей Филатов и инспектор ОГИБДД Надежда Борина приехали в гости к подопечным не одни, а вместе с дедом Морозом и Снегурочкой.В этот вечер все погрузились в сказку и закружились веселым хороводом вокруг новогодней красавицы–елочки. Дети рассказывали стихи, пели песни и танцевали. В заключение праздника дед Мороз вручил ребятам долгожданные подарки и поздравил всех с наступающим Новым годом, а полицейские рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дороге и в быту.